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Вучич напомнил о прекращении поставок российской нефти из-за санкций

Президент Вучич напомнил, что с 1 ноября Сербия из-за санкций не получит нефть из России
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич напомнил гражданам, что с 1 ноября Сербия из-за санкций не сможет получать поставки нефти из России, которая прибывает в страну по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию. Об этом пишет РИА Новости.

«Что будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября не будет российской нефти для нас, мы будем под санкциями», — заявил сербский лидер.

В июне Вучич заявил, что страна должна найти альтернативу российской нефти из-за санкций ЕС. Глава государства отметил, что ситуация с нефтью сложная, так как в стране функционирует только «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС, 56,1 процента компании принадлежит «Газпрому» и «Газпромнефти») — другие компании перестали импортировать нефтепродукты из-за убыточности.

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Марина Совина
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