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Бабушка оценила откровенный наряд внучки и прославилась в сети

TikTok-блогерша Эмили Григ показала реакцию бабушки на свое откровенное платье

Кадр: @emilliegrigg03 / TikTok

Блогерша показала реакцию бабушки на свой откровенный наряд и прославила родственницу в сети. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в TikTok.

Пользовательница сети Эмили Григ разместила ролик, в котором пенсионерка оценивала наряды внучки и ее подруг. На размещенных кадрах видно, что автор поста отправилась на вечеринку в белом корсетном платье, которое оформлено глубоким декольте. «Какого черта ты так вывалила свою грудь? Твоя мама была бы недовольна», — возмутилась пожилая женщина.

Затем Григ продемонстрировала бабушке снимки, на которых она запечатлена с приятельницами, в надежде получить реакцию по поводу их образов. Однако пожилая женщина продолжила критиковать только внучку. «Я вижу только твой бюст. Почему ты единственная, кто решил его показать? Это просто отвратительно. Я даже не вижу твоего лица», — говорила она.

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Публикация стала вирусной и набрала более 400 тысяч просмотров. Зрителей рассмешила реакция героини ролика, о чем они принялись писать в комментариях. «Какая твоя бабушка смешная», «Лучшая реакция», «Справедливая оценка», «В любом случае, ты выглядела шикарно», «Просто красотка, но бабушка сделала мой вечер», — высказывались они.

В мае пожилая австралийка оценила наряды сестер Кардашьян-Дженнер на свадьбе телезвезды Кортни Кардашьян в Италии и обрела славу в TikTok. Женщина выставила платью невесты всего три балла из десяти, восхитившись при этом ее длинной фатой.

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Майя Пономаренко
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