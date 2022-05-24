Бабушка оценила наряды Кардашьян в ролике внучки и обрела славу в TikTok

Бабушка оценила свадебное платье Кортни Кардашьян и поставила ему три балла из десяти

Пожилая женщина оценила праздничные наряды членов семьи Кардашьян-Дженер и обрела славу в сети. На соответствующий TikTok-ролик обратили внимание в Daily Mail.

Жительница Сиднея Медди попросила свою бабушку оценить образы, в которых родственницы посетили свадьбу телезвезды Кортни Кардашьян и барабанщика группы Blink-182 Трэвиса Баркера в Италии. В первую очередь женщина выставила платью невесты всего три балла из десяти, восхитившись при этом ее длинной фатой. Знаменитость выбрала для торжества мини-платье Dolce & Gabbana с глубоким декольте.

В то же время корсетному платью, которое для церемонии выбрала Ким Кардашьян, бабушка внучки поставила практически высшую оценку, несмотря на его черный цвет. «Красиво и со вкусом», — уточнила она. Комплиментов удостоилась и супермодель Кендалл Дженнер, которая вышла в свет в облегающем платье с цветочным принтом. «Отлично подчеркнуло ее фигуру», — высказалась она.

По мнению пожилой женщины, бежевое длинное платье Кайли Дженнер из атласа не подошло типу ее фигуры и напоминало ночную рубашку. Крис Дженнер при этом получила всего три балла из десяти, выбрав ярко-розовое оверсайз-платье в перьях. «Хлои получила бы десять за корсетное платье, если бы не надела свою золотую корону», — высказалась в заключение австралийка.

Ролик стал вирусным и набрал более двух миллионов просмотров менее чем за один день. Зрителей рассмешило видео, о чем они принялись писать в комментариях. «Жюри, которому я доверяю», «Смеюсь в голос», «Наша Анна Винтур», «Какие же смешные оценки», «Обожаю твою бабушку», — высказывались юзеры.

Свадьба Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера состоялась в 22 мая в Портофино, Италия. Известно, что торжество полностью спонсировала итальянская компания Dolce & Gabbana. Кроме того, наряды для молодоженов и всех присутствующих были также подготовлены именитой маркой. Среди прочего, Кардашьян и ее муж-барабанщик остановились на яхте Regina d'Italia, принадлежащей самому Стефано Габбана.