Свадьбу Кардашьян спонсировал обзывавший семью «самой дешевой в мире» дизайнер
Модный дом Dolce & Gabbana (D&G) потратил на свадьбу телезвезды Кортни Кардашьян и музыканта Трэвиса Баркера 3,6 миллиарда рублей после того, как один из двух дизайнеров бренда — Стефано Габбана — публично раскритиковал семью в соцсетях. Соответствующую информацию публикует издание News Week.
Известно, что бартерное мероприятие состоялось в Портофино, Италия, и предполагало траты на отель, аренду вилл, яхт, кейтеринг, перелеты и прочие расходы гостей, которые полностью спонсировала итальянская компания. Кроме того, наряды для молодоженов и всех присутствующих были также подготовлены именитой маркой. Среди прочего, Кардашьян и ее жених-барабанщик остановились на яхте Regina d'Italia, принадлежащей самому Стефано Габбана.
Издание отмечает, что в 2018 году Стефано Габбана открыто высказал свое мнение в адрес сестер Дженнер, Ким Кардашьян и их матери Крис под совместным фото родственниц, опубликованном на их фан-странице kkwcloset. Тогда мужчина обозвал женщин «самыми дешевыми людьми в мире». С 2015 года бренд подвергался череде скандалов, в результате которых модный дом был обвинен в расизме и гомофобии.
В мае 2021 года российский прокурор подал в суд на модный дом Dolce & Gabbana за публикацию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Речь идет о посте, в котором две женщины целуются, позируя в одежде люксового бренда.