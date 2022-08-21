В Госдуме заявили об отчетливом украинском следе в убийстве Дугиной

Депутат Госдумы Морозов заявил, что в убийстве Дугиной отчетливо виден украинский след

Депутат Государственной Думы от «Единой России» Олег Морозов в беседе с РИА Новости рассказал, что после заявления бывшего парламентария Госдумы Ильи Пономарева о том, что к убийству журналиста и общественного деятеля Дарьи Дугиной якобы причастны диверсанты из «Национальной республиканской армии», стал отчетливо виден украинский след.

«Этот преступник морального права не имеет прикасаться к памяти Дарьи Дугиной. Теперь украинский запах от этого преступления стал еще отчетливее», — заявил он.

По словам Морозова, Пономарева мотивирует ненависть к своей стране. «Пытается отвести "стрелки" от своих хозяев», — заключил политик.

Ранее были названы основные версии покушения на Дугину. Отмечается, что убийство могло быть совершено по мотивам общественной деятельности, не исключается причастность к подрыву ее авто украинских спецслужб. Также отрабатываются версии покушения, связанные с личными конфликтами погибшей и ее отца, философа, общественного деятеля Александра Дугина.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером в субботу, 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства, совершенного общеопасным способом.