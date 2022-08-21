Спевшего гимн России с флагом ЛГБТ ветерана Бомбу Киберсиси заставили извиниться

Консерваторы заставили извиниться спевшего гимн России с флагом ЛГБТ Бомбу Киберсиси

Выступающего в женском образе под псевдонимом «Бомба Киберсиси» ветерана боевых действий в Чечне Сергея Нечаева, который спел гимн России с флагом ЛГБТ в ночном клубе, заставили извиниться члены радикального консервативного движения. Об этом пишет Ura.ru.

Участники движения заявили, что посчитали поступок Нечаева «оскорблением России и русского народа». «Исполнять гимн нашей страны под флагом ЛГБТ тем более на фоне происходящих в мире событий — оскорбление», — заявили они.

Они опубликовали видео, на котором Нечаев просит прощения: «Добровольно хочу принести извинения русским людям за оскорбление их национальных чувств. Я благодарен парням за то, что аргументированно донесли до меня понимание того, что такое поведение недопустимо». Травести-артист добавил, что сожалеет о своем поступке и обещает, что подобного больше не повторится.

В начале августа Бомба Киберсиси спел гимн России с ЛГБТ-флагом в руках в екатеринбургском ночном клубе Fame. После того как видео было опубликовано в интернете, на заведение и артиста обрушилась критика. Нечаев объяснил свой поступок патриотическими чувствами и добавил, что является ветераном чеченской кампании. Позже полиция открыла на него административное дело по статье 17.10 КоАП РФ «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации».