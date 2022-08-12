На спевшего гимн России с ЛГБТ-флагом ветерана Чечни Бомбу Киберсиси завели дело

На спевшего гимн с флагом ЛГБТ ветерана Чечни Бомбу Киберсиси завели административное дело

Полиция открыла административное дело на выступающего в женском образе под псевдонимом «Бомба Киберсиси» ветерана боевых действий в Чечне Сергея Нечаева. Об этом сообщает официальный представитель УМВД по Свердловской области Валерий Горелых, его слова приводит портал E1.ru.

По словам пресс-секретаря региональной полиции, административное дело на Нечаева открыли по статье 17.10 КоАП РФ «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации».

Горелых отметил, что творчество Бомбы Киберсиси на Урале не приживется и пожалел, что эта административная статья не предусматривает возможности арестовать травести-артиста, спевшего гимн России с ЛГБТ-флагом в руке.

«Средний Урал — не Америка и не Европа со своей псевдодемократией», — объявил представитель полиции.

Ранее сообщалось, что в ночном клубе Екатеринбурга травести-артист Бомба Киберсиси исполнил гимн России с ЛГБТ-флагом в руках.

После того как видео было опубликовано в интернете, на клуб и артиста обрушилась критика. Нечаев объяснил свой поступок патриотическими чувствами и добавил, что является ветераном чеченской кампании.