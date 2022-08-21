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Россиянин при задержании в Албании применил спрей из баллончика

Россиянин при задержании в Албании применил «нейропарализующий спрей»

Фото: Florion Goga / Reuters

Россиянин, замеченный в Албании возле оружейного завода в городе Грамши, при задержании применил спрей из баллончика. Об этом сообщает Albanian Daily News.

По данным полиции, замеченный возле завода россиянин брызнул «нейропарализующим спреем», как указывает издание, при попытке албанских солдат задержать его.

Отмечается, что применившим спрей был россиянин, которого, согласно информации полиции, зовут Михаил Зорин.

Ранее стало известно, что россияне, задержанные в Албании якобы при попытке проникнуть на завод, заявили полиции, что они фотографы и ведут блог, где размещают снимки и видео с бывших советских военных баз и заводов.

О задержании россиян и одного украинца сообщалось в ночь на 21 августа. При задержании двое албанских солдат получили ранения.

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Антон Похиляк
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