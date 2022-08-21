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Задержанные в Албании россияне назвали себя фотографами

Задержанные у военной базы в Албании россияне заявили, что они фотографы

Фото: Shutterstock

Россияне, задержанные в Албании якобы при попытке проникнуть на оружейный завод в городе Грамши, заявили полиции, что они фотографы. Их показания приводит Albanian Daily News.

Граждане России сказали, что являются фотографами и ведут блог, где размещают снимки и видео с бывших советских военных баз и заводов. Они добавили, что в основном фотографировали заброшенные базы, которые не используются военными.

Ранее власти Албании раскрыли имена задержанных граждан России. Указывается, что это 33-летняя Светлана Тимофеева и 23-летний Михаил Зорин. Третий задержанный имеет паспорт Украины, сообщили в полиции.

О задержании россиян и украинца стало известно в ночь на 21 августа. Сообщалось, что при задержании двое албанских солдат получили ранения.

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Антон Похиляк
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