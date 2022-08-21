Еврокомиссия усовершенствует финансовые структуры в Польше

RT: Еврокомиссия потратит €139 тысяч на усовершенствование финансовых структур в Польше

Еврокомиссия намерена потратить 139 тысяч евро на усовершенствование финансовых структур в Польше. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.

Укрепление правовой базы трансфертного ценообразования в Польше будет способствовать борьбе с уклонением от налогов, уточняет ЕК.

«Главной целью контракта будет оказание Министерству финансов Польши технической поддержки для укрепления правового режима трансфертного ценообразования и требований к отчетности», — говорится в тендере. Кроме того, в обязанности исполнителя будет входить оценка текущего правового поля в этой сфере и составление инструкций для налогоплательщиков.

Ранее ЕК предложила на ближайшие два года выделить 500 миллионов евро для пополнения запасов вооружений стран Евросоюза (ЕС), истощенных из-за военной помощи Украине. Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. «Этот инструмент, созданный на основе запроса Европейского совета, должен помочь удовлетворить наиболее срочные и критичные потребности в оборонной продукции, которые возникли из-за агрессии России против Украины. Еврокомиссия предлагает бюджет в 500 миллионов на 2022-2024 годы», — сказал он.