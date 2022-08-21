Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лидера Ирана уличили в поддержке нападения на писателя Рушди

The Guardian: духовный лидер Ирана Хаменеи поддерживал нападение на писателя Рушди

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи поддерживал нападение на британского писателя Салмана Рушди. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, иранская газета Kayhan, которая считается СМИ, транслирующим позицию Хаменеи, похвалила нападавшего на Рушди, заявив, что «его руки должны быть осыпаны поцелуями». Материал вышел под заголовком «Шея дьявола под мечом».

Британская газета пишет, что антизападные взгляды иранского лидера основаны на сомнительных религиозных убеждениях. Эксперт по Ирану Карим Саджадпур призвал США с подозрением относиться к действиям Тегерана. Он заключил, что между США и Ираном не может быть доверия даже в случае успешного восстановления ядерной сделки.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что в нападении на писателя Рушди во время выступления в Нью-Йорке виноват только он сам, а также те, кто его поддерживал. Так дипломат отреагировал на обвинение в покушении в адрес Тегерана. По его словам, «никто не имеет права обвинять Иран».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Крыму предупредили об активизации военных провокаций Украины и США
Шойгу рассказал о применении гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации
Костя Цзю оценил победу Усика над Джошуа
Стало известно о подготовке еще двух терактов в Москве кроме убийства Дугиной
В России выявили 39 669 случаев COVID-19
Лидера Ирана уличили в поддержке нападения на писателя Рушди
Политолог Дугин попал в больницу после смерти дочери
Усик жестко ответил на критику Фьюри
Начальник СБУ по Кировоградской области найден мертвым
Любовь Успенская оголила грудь и восхитила сеть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.