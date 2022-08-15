Иран отреагировал на обвинение в нападении на писателя Салмана Рушди

МИД Ирана заявил, что в нападении на писателя Салмана Рушди виноват только он сам

В нападении на британского писателя Салмана Рушди во время выступления в Нью-Йорке виноват только он сам, а также те, кто его поддерживал. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, передает ТАСС.

«В ситуации с покушением мы не считаем кого-то виновным или достойным порицания, кроме него самого и его сторонников», — отметил он.

Дипломат отреагировал на обвинение в покушении в адрес Тегерана. По его словам, «никто не имеет права обвинять Иран».

Ранее кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак предложил Лондону внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в число террористических организаций и призвал ввести санкции против Ирана после нападения на британского писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке. Он заявил о срочной необходимости новой, укрепленной ядерной сделки и ужесточенных санкций, подчеркнув, что в случае отсутствия результатов, стоит задуматься, не зашел ли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в тупик.

О нападении на Рушди стало известно 12 августа. Писателя доставили в больницу и подключили к искусственной вентиляции легких. Через некоторое время Рушди отключили от аппарата, сейчас он может разговаривать.

Рушди — уроженец Бомбея, живет в Великобритании и США. Всемирная слава пришла к нему в 1989 году после выхода книги «Сатанинские стихи». Многие мусульмане назвали ее кощунственной, а иранский аятолла Хомейни издал фетву, в которой назвал убийство писателя богоугодным делом.