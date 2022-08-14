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Стало известно об отключении раненого писателя Рушди от аппарата ИВЛ

CTV News: раненный во время лекции в Нью-Йорке писатель Рушди снят с ИВЛ и разговаривает

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Британский писатель Салман Рушди, на которого напали в Нью-Йорке, снят с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и может разговаривать. Об этом сообщает телеканал CTV News со ссылкой на агента писателя Эндрю Уайли.

Других подробностей о состоянии Рушди не приводится. Также стало известно, что 24-летний подозреваемый Хади Матар не признал себя виновным в покушении на убийство.

Ранее Рушди подключили к ИВЛ, поскольку последствия покушения оказались слишком серьезными. Вероятно, Салман потеряет один глаз, повреждены нервы на его руке, он также получил удар в печень, которая также повреждена», — рассказал представитель писателя.

Нападение на 75-летнего Салмана Рушди произошло в пятницу, 12 августа, во время лекции в Нью-Йорке. Писатель получил не менее 10 ножевых ран. Нападавшего задержали. Подозреваемого заключили под стражу без права внесения залога.

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Марина Совина
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