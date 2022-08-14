В Британии предложили ввести санкции против Ирана после нападения на Рушди

Кандидат в премьеры Британии Риши Сунак призвал Лондон признать КСИР террористами

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак предложил Лондону внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в число террористических организаций и призвал ввести санкции против Ирана после нападения на британского писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке. Его слова передает газета The Telegraph.

Он заявил о срочной необходимости новой, укрепленной ядерной сделки и ужесточенных санкций, подчеркнув, что в случае отсутствия результатов, стоит задуматься, не зашел ли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в тупик. «Жестокое нападение с ножом на Салмана Рушди должно быть тревожным звонком для Запада, и иранская реакция на нападение укрепляет аргументы в пользу запрета КСИР», — добавил Сунак.

12 августа было совершено нападение на Рушди во время его выступления в Нью-Йорке. Писатель получил ножевое ранение и был доставлен в больницу на вертолете. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а его состояние заявлено как неутешительное.

Президент США Джо Байден прокомментировал произошедшее, сообщив, что был шокирован и опечален. Он заявил, что молится о восстановлении писателя и поблагодарил всех, кто оказал помощь.