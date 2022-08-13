Байден прокомментировал нападение на писателя Рушди

Президент США Джо Байден заявил, что шокирован нападением на писателя Рушди в Нью-Йорке

Президент США Джо Байден прокомментировал нападение на писателя Салмана Рушди во время выступления в Нью-Йорке, заявив, что шокирован произошедшим. Об этом говорится на сайте Белого дома.

«(Первая леди США) Джилл и я были шокированы и опечалены известием о жестоком нападении на Салмана Рушди. Мы, вместе со всеми американцами и остальным миром, молимся о его здоровье и восстановлении», — сказал Байден. Он также поблагодарил тех, кто помог Рушди и обезвредил напавшего.

По словам американского президента, писатель отстаивает своим творчеством ключевые общечеловеческие ценности — правду, смелость, сопротивление.

12 августа стало известно о нападении на писателя Рушди в Нью-Йорке. Сообщается, что писатель должен был прочитать лекцию о том, как США становятся местом для самовыражения и убежищем для людей искусства, находящихся в изгнании. После нападения Рушди доставили на вертолете в больницу с ножевым ранением. Позже агент писателя назвал его состояние неутешительным и рассказал, что Рушди подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).