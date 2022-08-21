Лайфхак блогерши с полотенцем в душе отеля смутил пользователей сети

Блогерша раскрыла настоящее назначение полотенец в отеле и смутила пользователей сети

Блогерша раскрыла настоящее назначение полотенец для рук, которые кладут в гостиничных номерах. Видео, смутившее пользователей сети, было опубликовано в TikTok, на него обратило внимание издание The Sun.

Девушка предложила использовать небольшие полотенца для рук в качестве коврика перед душем в ванной комнате. «Вы хотя бы представляете, сколько там грязи? Как вообще можно вставать босиком на плитку?» — заявила она.

В результате блогерша стала объектом насмешек в интернете — юзеры назвали ее лайфхак примитивным и не стоящим внимания. «Вообще-то все об этом знают», «Разве для кого-то это было секретом?», «Как бывшая горничная говорю, что все и раньше бросали полотенца на пол», — писали они.

Ранее в августе немецкая тревел-блогерша раскрыла способ сэкономить на мобильной связи в зарубежных путешествиях. По ее словам, чтобы сократить расходы на звонки и пользование интернетом в поездках, достаточно завести электронную сим-карту (e-sim), которая работает в 114 странах мира.