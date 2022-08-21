На телевышке Херсона подняли российский флаг

Гигантский триколор подняли на телевышке Херсона ко Дню флага России

Общественные организации Херсона подняли на телевышке города российский триколор. Гигантское полотнище размером четыре на шесть метров водрузили на самую высокую точку Херсона ко Дню флага России, который отмечается 22 августа, передает РИА Новости.

Высота телевышки составляет 200 метров, она является самым высоким зданием на освобожденной территории. Отмечается, что в честь праздника в городе пройдет концерт при участии российских артистов.

Ранее сообщалось, что глава Киевской государственной военной администрации Николай Жирнов поручил мэру Киева Виталию Кличко запретить массовые мероприятия с 22 по 25 августа в столице. В среду, 24 августа, на Украине отмечается День независимости. Власти города опасаются, что в эти дни могут быть нанесены удары по объектам критической инфраструктуры, военным и промышленным объектам.