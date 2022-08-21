Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На телевышке Херсона подняли российский флаг

Гигантский триколор подняли на телевышке Херсона ко Дню флага России

Фото: Shutterstock

Общественные организации Херсона подняли на телевышке города российский триколор. Гигантское полотнище размером четыре на шесть метров водрузили на самую высокую точку Херсона ко Дню флага России, который отмечается 22 августа, передает РИА Новости.

Высота телевышки составляет 200 метров, она является самым высоким зданием на освобожденной территории. Отмечается, что в честь праздника в городе пройдет концерт при участии российских артистов.

Ранее сообщалось, что глава Киевской государственной военной администрации Николай Жирнов поручил мэру Киева Виталию Кличко запретить массовые мероприятия с 22 по 25 августа в столице. В среду, 24 августа, на Украине отмечается День независимости. Власти города опасаются, что в эти дни могут быть нанесены удары по объектам критической инфраструктуры, военным и промышленным объектам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Шойгу рассказал о применении гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации
Китай собрался создавать искусственные дожди для спасения от засухи
Граждане Узбекистана взяли заложников в кальянной Петербурга
Российские моряки уничтожили «Калибрами» склад с ракетами к HIMARS под Одессой
Российские системы ПВО за сутки сбили девять украинских дронов
На телевышке Херсона подняли российский флаг
Экс-посол Украины обрушился с критикой на правительство ФРГ
Тела мужчины и его дочери обнаружили под окнами дома в Подмосковье
Стало известно об установке взрывного устройства на машину Дугиной на фестивале
Премьер Японии заразился коронавирусом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.