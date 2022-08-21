Постпред России предупредил о последствиях затягивания конфликта на Украине

Постпред при ООН Гатилов предостерег от затягивания конфликта на Украине

Затягивание конфликта на Украине, обусловленное западными поставками вооружений, очень опасно, так как серьезным образом затруднит поиск его дипломатического урегулирования, заявил постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, пишет Financial Times (FT).

По его словам, в настоящее время он не видит возможностей для дипломатических контактов Киева и Москвы. Он напомнил, что Запад и Украина хотят «сражаться до последнего украинца», о чем говорит продолжение поставок вооружений из Европы и США. Гатилов предупредил о последствиях этих действий.

«Чем дольше конфликт продолжается, тем труднее будет добиться дипломатического решения», — предостерег дипломат.

16 августа президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон пытается затянуть конфликт на Украине. По его словам, это показывает ситуация в восточноевропейском государстве. Кроме того, заметил глава государства, американская сторона разжигает конфликтный потенциал в Азии, Африке и Латинской Америке.