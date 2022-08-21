Постпред России предупредил о последствиях затягивания конфликта на Украине
Затягивание конфликта на Украине, обусловленное западными поставками вооружений, очень опасно, так как серьезным образом затруднит поиск его дипломатического урегулирования, заявил постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, пишет Financial Times (FT).
По его словам, в настоящее время он не видит возможностей для дипломатических контактов Киева и Москвы. Он напомнил, что Запад и Украина хотят «сражаться до последнего украинца», о чем говорит продолжение поставок вооружений из Европы и США. Гатилов предупредил о последствиях этих действий.
«Чем дольше конфликт продолжается, тем труднее будет добиться дипломатического решения», — предостерег дипломат.
16 августа президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон пытается затянуть конфликт на Украине. По его словам, это показывает ситуация в восточноевропейском государстве. Кроме того, заметил глава государства, американская сторона разжигает конфликтный потенциал в Азии, Африке и Латинской Америке.