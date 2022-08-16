Путин заявил о попытках США затянуть конфликт на Украине

Президент Путин: ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть конфликт

США пытаются затянуть конфликт на Украине, это показывает ситуация в восточноевропейском государстве. Также американская сторона разжигает конфликтный потенциал в Азии, Африке и Латинской Америке. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе десятой московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС.

Также российский лидер высказался о специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, решение о проведении Россией СВО было принято в полном соответствии с Уставом ООН.

«Цели этой операции определены ясно и четко — это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида», — добавил Путин.

Глава государства добавил, что США в попытках сохранить гегемонию в мире «уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект "анти-Россия"», а также закрывали глаза на гибель жителей Донбасса и распространение неонацистской идеологии. Кроме того, Путин напомнил о многочисленных поставках вооружений США на Украину.

Ранее Путин заявил, что Запад пытается сохранить ускользающую гегемонию, проводя политику сдерживания любых альтернативных путей развития.