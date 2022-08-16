Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин заявил о попытках США затянуть конфликт на Украине

Президент Путин: ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть конфликт

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

США пытаются затянуть конфликт на Украине, это показывает ситуация в восточноевропейском государстве. Также американская сторона разжигает конфликтный потенциал в Азии, Африке и Латинской Америке. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе десятой московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС.

Также российский лидер высказался о специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, решение о проведении Россией СВО было принято в полном соответствии с Уставом ООН.

«Цели этой операции определены ясно и четко — это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида», — добавил Путин.

Глава государства добавил, что США в попытках сохранить гегемонию в мире «уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект "анти-Россия"», а также закрывали глаза на гибель жителей Донбасса и распространение неонацистской идеологии. Кроме того, Путин напомнил о многочисленных поставках вооружений США на Украину.

Ранее Путин заявил, что Запад пытается сохранить ускользающую гегемонию, проводя политику сдерживания любых альтернативных путей развития.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Шойгу заявил об огромных потерях ВСУ
Шойгу ответил на сообщения о планах России применить ядерное оружие
Предсказан катастрофический дефицит питьевой воды в Азии
Драка в московском метро попала на видео
57-летняя модель показала лицо без ретуши и пожаловалась на старение
В Киеве рассказали о готовности Запада принять капитуляцию Украины
Путин заявил об уходе эпохи однополярного мира
Шойгу назвал главное назначение ядерного оружия
Раскрыты секреты выбора безопасного и зрелого арбуза
Китай призвал сторонников независимости Тайваня одуматься
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.