Путин заявил о попытках Запада сохранить ускользающую гегемонию

Путин заявил о попытках Запада сдержать любые альтернативные пути развития

Запад пытается сохранить ускользающую гегемонию, проводя политику сдерживания любых альтернативных путей развития. Об этом во вторник, 16 августа, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Они (глобалистские элиты — прим. «Ленты.ру») всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, власть, пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка», — сказал он. Путин добавил, что их гегемония значит стагнацию для остального мира, для всей цивилизации, «мракобесие и отмену культуры».

Ранее глава государства призвал Запад забыть о попытках «отменить» Россию. По мнению российского лидера, попытки отменить русскую культуру во всем мире тщетны, поэтому о них можно забыть.

В июня Путин заявил, что США объявили себя посланниками бога на Земле. По словам российского лидера, интересы американской стороны объявляются священными. Президент также отметил, что правящие элиты западных стран пребывают в иллюзиях и цепляются «за тени прошлого».