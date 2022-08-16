Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин заявил о попытках Запада сохранить ускользающую гегемонию

Путин заявил о попытках Запада сдержать любые альтернативные пути развития

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Запад пытается сохранить ускользающую гегемонию, проводя политику сдерживания любых альтернативных путей развития. Об этом во вторник, 16 августа, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Они (глобалистские элиты — прим. «Ленты.ру») всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, власть, пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка», — сказал он. Путин добавил, что их гегемония значит стагнацию для остального мира, для всей цивилизации, «мракобесие и отмену культуры».

Ранее глава государства призвал Запад забыть о попытках «отменить» Россию. По мнению российского лидера, попытки отменить русскую культуру во всем мире тщетны, поэтому о них можно забыть.

В июня Путин заявил, что США объявили себя посланниками бога на Земле. По словам российского лидера, интересы американской стороны объявляются священными. Президент также отметил, что правящие элиты западных стран пребывают в иллюзиях и цепляются «за тени прошлого».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Аксенов сообщил о пострадавших из-за детонации боеприпасов в Крыму
Путин заявил о попытках США затянуть конфликт на Украине
В Ереване работу метро приостановили из-за сигнала о минировании
Бывший главред Vogue описала случайную встречу с Беном Аффлеком
Шойгу заявил об окончании однополярного мира из-за спецоперации на Украине
Глава Крыма сообщил подробности об эвакуации жителей после взрыва боеприпасов
Путин высказался о поездке Пелоси на Тайвань
Путин заявил о попытках Запада сохранить ускользающую гегемонию
Психолог поделилась инструкцией по правильному выходу из токсичных отношений
Профессиональный лыжник разбился насмерть в первый день путешествия в горы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.