El Debate: США действуют по «афганскому сценарию» в поставках оружия Украине

Власти США повторяют «афганский сценарий» в вопросах поставок оружия Украине. В этом уличил Вашингтон журналист Эдгардо Пинелл в статье для испанского издания El Debate.

Обозреватель предрек, что США потеряют миллиарды долларов, которые были потрачены на вооружения для Киева, как это произошло после вывода американских войск из Афганистана. Он напомнил, что Вашингтон потратил более 134 миллиардов долларов на поддержку афганского правительства. По его словам, 19 миллиардов из 63, выделенных на помощь, были утрачены из-за растрат, коррупции и злоупотреблений.

Специальный генинспектор SIGAR Джон Сопко заявил, что при вливании большого количества денег в страну необходимо с самого начала выстроить четкий контроль за ними. «На самом деле, думаю, если и есть случай, когда требуется специальный генеральный инспектор, то это как раз Украина, ведь она тратит много денег в кратчайшие сроки», — заключил он.

Ранее в Пентагоне заявили, что США захотели поставить Украине новые виды оружия и тем самым изменить положение дел «на поле боя». В оборонном ведомстве уточнили, что американской стороне необходимо «обеспечить успех украинской армии» на поле боя в южных и восточных районах страны.