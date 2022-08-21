В Британии спрогнозировали рост спроса на дрова из-за «тяжелой зимы»

The Daily Telegraph: продажи дров в Британии предстоящей зимой вырастут примерно на 20%

Продавцы дров в Великобритании прогнозируют рост спроса на дрова из-за «тяжелой зимы». Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

Ожидается, что продажи товара вырастут примерно на 20 процентов по сравнению с показателями 2021 года на фоне энергетического кризиса в стране.

По словам управляющего директора крупнейшего в Британии поставщика дров Certainly Wood Ника Снелла, цены на дрова в стране уже выросли, однако «это не идет ни в какое сравнение с ростом цен на электроэнергию». Он предполагает, что закупка дров для отопления дома в зимний период обойдется британской семье примерно в 600 фунтов стерлингов (710 долларов).

По сравнению с 2021 годом цены на дрова из Великобритании увеличились на 10-15 процентов, при этом стоимость дров из континентальной Европы выросла еще сильнее. Снелл пояснил, что значительная часть продукции была импортирована европейскими странами из России и Белоруссии. Однако введенные в отношении Москвы и Минска санкции привели к росту транспортных издержек, отметил он.

Ранее в августе в Венгрии вступил в силу запрет на экспорт дров: их нельзя вывозить на фоне энергетического кризиса и рекордного роста цен. Венгерские власти вынуждены контролировать экспорт древесины, поскольку она имеет стратегическое значение с точки зрения энергетической безопасности страны.

Дровами перед наступлением зимы начали запасаться и в Молдавии. В райцентрах скупают дрова большими темпами, запасы на складах быстро опустошаются, несмотря на то, что рост цен на древесину составил десять процентов.