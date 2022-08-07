Жители Молдавии начали запасаться дровами перед зимой

Глава управления лесного фонда Молдавии Мамай: жители страны активно запасаются дровами

Жители Молдавии начали активно запасаться дровами перед наступлением зимы. Об этом рассказал глава управления лесного фонда страны при правительственном агентстве Moldsilva Юлиан Мамай, его слова приводит РИА Новости.

В настоящее время в райцентрах скупают дрова большими темпами, запасы на складах быстро опустошаются, несмотря на рост цен на древесину на 10 процентов. При этом может случиться так, что имеющихся у Moldsilva запасов не хватит на всех. Как сообщает Jurnal, спрос продолжает расти, а заготовка дров идет полным ходом.

Местные власти обещают обеспечить дровами около 650 тысяч домохозяйств, особенно пожилых граждан. Чтобы предотвратить рост цен, правительство субсидировало государственное агентство Moldsilva более чем на 64 миллиона леев (3,32 миллиона долларов), так что цены должны остаться на уровне прошлого года. Сейчас стоимость древесины варьируется от 575 до 875 леев (от 30 до 45 долларов) за кубометр. Агентство обеспечено запасом в 23,9 тысячи кубометров.

При этом лесхозы будут продавать дрова уже не посредникам, а напрямую гражданам и государственным учреждениям, в первую очередь образовательным. Чтобы предотвратить незаконную вырубку, древесину можно будет доставлять к домам людей только в дневное время, а перевозчики должны будут иметь налоговые накладные с указанием перевозимого объема и имени покупателя.

Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Нынешние власти призывают сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15 процентов. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что из-за кризисных явлений страна столкнулась с серьезным ростом цен — в частности, за последний год стоимость газа для бытовых потребителей выросла в шесть раз. Бывший глава страны Игорь Додон призвал наладить отношения с РФ для вывода страны из кризиса.