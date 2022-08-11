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Венгрия запретила вывозить дрова

В Венгрии вступил в силу запрет на экспорт дров

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

В четверг, 11 августа, в Венгрии вступил в силу запрет на экспорт дров. Дрова нельзя вывозить на фоне энергетического кризиса и рекордного роста цен. Об этом сообщил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь, его цитирует Drnagyistvan.

Венгерские власти вынуждены контролировать экспорт древесины, поскольку она имеет стратегическое значение с точки зрения энергетической безопасности страны. Кроме того, по словам министра, Евросоюз признал наличие нехватки газа и даже может ввести ограничения на использование газа в странах-членах союза.

Цены в Венгрии в июле показали рост в 13,7 процента, инфляция побила многолетний рекорд, ускорившись до самых высоких темпов за 24 года. Венгерский центробанк, реагируя на рост цен, уже увеличил ключевую ставку более чем на 800 базисных пунктов в этом году, последнее повышение на 200 базисных пунктов произошло в прошлом месяце.

Проблемы у Будапешта возникают, несмотря на попытки властей добиться для себя исключений из общей позиции Евросоюза в отношении российских санкций и экономического взаимодействия с Москвой.

Дровами перед наступлением зимы начали запасаться в Молдавии. В райцентрах скупают дрова большими темпами, запасы на складах быстро опустошаются, несмотря на рост цен на древесину на 10 процентов. При этом может случиться так, что имеющихся у Moldsilva запасов не хватит на всех. Лесхозы будут продавать дрова уже не посредникам, а напрямую гражданам и государственным учреждениям, в первую очередь образовательным. Чтобы предотвратить незаконную вырубку, древесину можно будет доставлять к домам людей только в дневное время, а перевозчики должны будут иметь налоговые накладные с указанием перевозимого объема и имени покупателя.

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Платон Щукин
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