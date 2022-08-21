Рабочие крупнейшего порта Великобритании Felixstowe начали забастовку из-за зарплаты

Рабочие крупнейшего порта Великобритании вышли на забастовку из-за отказа повысить им зарплаты в соответствии с темпами инфляции. Об этом сообщает ВВС.

В акции протеста участвуют почти две тысячи человек: машинисты кранов, докеры-механизаторы и портовые грузчики. Британский профсоюз Unite сообщал, что забастовка продлится с 21 по 29 августа, уточняет «Интерфакс».

Рабочие недовольны решением оператора порта Felixstowe Dock & Railway Co поднять зарплату на семь процентом при инфляции в 10 процентов.

Филикстоу — лидирует по объему контейнерных перевозок в стране и занимает 48 процентов доли рынка. Всего там работают 2,5 тысячи человек. Средняя заработная плата в порту составляет 43 тысячи фунтов стерлингов в год, сообщал пресс-секретарь порта.

Забастовка рабочих Филикстоу может негативно повлиять в логистических цепочках и привести к задержкам доставки грузов.

В июне инфляция в Великобритании стала худшим показателем среди государств G7. Главной ее причиной стал рост цен на продовольствие (9,8 процента) и бензин (на 18,1 пенса за литр). Ситуация может сильно ухудшиться в октябре, когда повысятся оптовые цены на энергоносители. На этом фоне жители Великобритании начали выражать свое беспокойство и готовы выходить на забастовки.