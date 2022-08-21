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«Зенит» обыграл «Торпедо» и вышел в лидеры РПЛ

«Зенит» одержал победу над «Торпедо» со счетом 2:0 и вышел в лидеры РПЛ

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» на своем поле одержал победу над московским «Торпедо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 21 августа, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 84-й минуте мяч забил нападающий Иван Сергеев, а через три минуты голом отличился полузащитник Малком.

После шести матчей сине-бело-голубые набрали 14 очков и вышли в лидеры чемпионата России. В активе «Торпедо» одно очко, команда замыкает турнирную таблицу РПЛ.

«Зенит» в следующем туре на выезде сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга, а «Торпедо» примет «Краснодар». Обе встречи пройдут 28 августа.

Анастасия Борисова
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