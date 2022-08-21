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Москвичей предупредили об аномальной жаре

Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил о надвигающейся жаре до 33 градусов в Москве

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Температура до 33 градусов тепла ожидается в Москве на следующей неделе. Это на семь-восемь градусов выше климатической нормы. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Надвигающаяся жара, по словам метеоролога, начнется с 22 августа. «Облачность небольшая будет еще в понедельник, а вот уже со вторника ее просто не будет, будут опять парящие лучи солнца. Воздушные массы со вторника будут перемещаться с юга — с Турции, с Малой Азии, с Ближнего Востока», — отметил Вильфанд. Температура на семь-восемь градусов выше климатической нормы — это большая аномалия, предупредил он.

По словам синоптика, температура начнет понижаться только во второй половине недели, примерно с пятницы, 26 августа. Однако она все-равно будет выше нормы — около 25-29 градусов. Давление также будет выше нормы в течение всей недели примерно на 7-10 мм ртутного столба, добавил глава Гидрометцентра.

Ранее температура воздуха в Великом Новгороде побила рекорд, установленный в городе почти 100 лет назад. 18 августа воздух в областном центре прогрелся до 30,3 градуса (в тени).

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Юлия Мискевич
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