Жара в российском городе побила почти 100-летний рекорд

Жара в Великом Новгороде побила рекорд почти 100-летней давности

Жара в Великом Новгороде побила рекорд, установленный в городе почти 100 лет назад. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местный гидрометцентр.

«В четверг воздух в областном центре прогрелся до 30,3 градуса (в тени). Предыдущий суточный максимум, 28,4 градуса, был зарегистрирован 28 августа 1924 года», — рассказали метеорологи.

По их словам, температурный максимум был зафиксирован в Холмском районе — там столбики термометра 18 августа поднялись до отметки в плюс 31,9 градуса.

Согласно прогнозам специалистов аномально высокие температуры продержатся в регионе еще несколько дней. В связи с этим в лесах области действует 5-й, максимальный класс пожарной опасности.