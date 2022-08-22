Левая партия Германии выступила против запрета выдачи шенгенских виз россиянам

Сопредседатель Левой партии ФРГ Висслер выступила против запрета на выдачу виз россиянам

Левая партия Германии считает, что не стоит вводить запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, рассказала сопредседатель партии Янине Висслер в разговоре с РИА Новости.

«Мы отвергаем санкции, которые бьют по широким слоям населения... мы не считаем [запрет на выдачу виз гражданам РФ] правильным», — подчеркнула она.

Тем не менее ранее некоторые оппозиционные политики Германии выступили за прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России. Так, Деннис Радтке из Христианско-демократического союза (ХДС) признал «невыносимым» тот факт, что россияне «едут в отпуск в ЕС и тратят свои деньги так, будто ничего не произошло». Другой оппозиционный политик Юрген Хардт призвал к прекращению выдачи виз только тем россиянам, которые связаны с руководством России.