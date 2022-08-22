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Левая партия Германии выступила против запрета выдачи шенгенских виз россиянам

Сопредседатель Левой партии ФРГ Висслер выступила против запрета на выдачу виз россиянам

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Левая партия Германии считает, что не стоит вводить запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, рассказала сопредседатель партии Янине Висслер в разговоре с РИА Новости.

«Мы отвергаем санкции, которые бьют по широким слоям населения... мы не считаем [запрет на выдачу виз гражданам РФ] правильным», — подчеркнула она.

Тем не менее ранее некоторые оппозиционные политики Германии выступили за прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России. Так, Деннис Радтке из Христианско-демократического союза (ХДС) признал «невыносимым» тот факт, что россияне «едут в отпуск в ЕС и тратят свои деньги так, будто ничего не произошло». Другой оппозиционный политик Юрген Хардт призвал к прекращению выдачи виз только тем россиянам, которые связаны с руководством России.

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Виктория Кондратьева
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