Левая партия Германии выступила против запрета выдачи шенгенских виз россиянам
Левая партия Германии считает, что не стоит вводить запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, рассказала сопредседатель партии Янине Висслер в разговоре с РИА Новости.
«Мы отвергаем санкции, которые бьют по широким слоям населения... мы не считаем [запрет на выдачу виз гражданам РФ] правильным», — подчеркнула она.
Тем не менее ранее некоторые оппозиционные политики Германии выступили за прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России. Так, Деннис Радтке из Христианско-демократического союза (ХДС) признал «невыносимым» тот факт, что россияне «едут в отпуск в ЕС и тратят свои деньги так, будто ничего не произошло». Другой оппозиционный политик Юрген Хардт призвал к прекращению выдачи виз только тем россиянам, которые связаны с руководством России.