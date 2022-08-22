Психолог перечислила родителям признаки и причины детского алкоголизма

Психолог Журавлева: детский алкоголизм можно распознать по агрессии и заторможенности

Детский алкоголизм можно распознать по агрессивности и заторможенности ребенка, а также изменениям в его внешности, рассказала психолог Татьяна Журавлева. Признаки и главные причины детского алкоголизма она перечислила в беседе с News.ru.

По словам Журавлевой, средний возраст знакомства ребенка со спиртным в России — 12 лет, и чаще всего в первый раз ему дают попробовать алкоголь родители. «Им не стоит судить по себе, у взрослых ЦНС дольше сопротивляется воздействию алкоголя. ВОЗ говорит, что даже малейшие дозы алкоголя у ребенка оказывают негативные последствия для всего его организма, нарушая его развитие», — пояснила она.

Страдающий алкоголизмом ребенок, добавила психолог, демонстрирует скрытность, нервозность, агрессию, заторможенность, может воровать и часто просить денег, у него меняется круг общения. К физическим признакам детского алкоголизма Журавлева отнесла так называемый перегар, рвоту, красные щеки, одутловатость лица, изменение веса.

Журавлева предупредила, что алкоголиками чаще всего становятся дети алкоголиков и тех родителей, которые разрешают ребенку выпивать вместе с ними. «Ребенок видит, что для веселья нужен алкоголь, что ни один праздник не проходит без выпивки. Потом он воспроизведет поведение с друзьями. Но при родителях он не позволит себе лишнего, а с другими — может», — резюмировала она, порекомендовав взрослым обращать внимание на то, с кем общаются дети.

Ранее доктор медицинских наук врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал главную опасность употребления крепкого алкоголя в сравнении с распитием слабых спиртных напитков. По его словам, у людей, которые часто пьют крепкий алкоголь, гораздо быстрее появляется алкогольная зависимость и им сложнее вновь перейти на другие виды спиртного.