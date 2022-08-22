Стало известно о пострадавших из-за обстрела Антоновского моста в Херсоне

Не менее 15 человек пострадали из-за обстрела ВСУ Антоновского моста в Херсоне

Стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Антоновский мост в Херсоне, в результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщили местные экстренные службы ТАСС.

«В районе 13 часов 22 августа с целью срыва работ по восстановлению дорожного полотна украинские войска нанесли удар из американских реактивных систем [залпового огня (РСЗО)] HIMARS по месту проведения ремонтных работ на Антоновском мосту», — сказал представитель экстренной службы.

По его словам, не менее 15 человек пострадали из-за обстрела из РСЗО, все они являются гражданскими сотрудниками из состава местной ремонтно-восстановительной бригады. «Потерь среди лиц, обеспечивающих переправу населения через Днепр, а также граждан на пароме, нет», — заключил он.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, закрытого из-за обстрелов ВСУ. Сообщается, что работу удалось наладить благодаря понтонному парому.

Антоновский мост — автомобильно-пешеходный мост длиной 1366 метров. Он соединяет пригород Херсона с городом Алешки на левом берегу.

