Малайзия арестовала российский танкер «Приморье»

Приписанный к порту Находка российский танкер «Приморье», перевозивший нефтепродукты, арестован на территории исключительной экономической зоны Малайзии, хотя и вне ее территориальных вод. В настоящее время он стоит на якоре в 44 километрах от побережья штата Джохор. Об этом говорится в сообщении на сайте издания «Морской бюллетень».

Судно находилось в группе других торговых судов, ожидавших в районе новых заказов на перевозки, однако, в отличие от них, как считают малайзийские власти, не имело на то разрешения. Арест произошел в воскресенье, 21 августа.

Главный редактор портала Михаил Войтенко, находящийся в Таиланде, в комментарии РИА Новости назвал инцидент обычной практикой. Он считает, что после уплаты штрафа танкер отпустят, как это происходит с множеством других судов.

В сообщении издания указано, что необходимость получения государственного разрешения на стоянку за пределами территориальных вод Малайзии никак не объясняется. Однако, добавил Войтенко, для государства вопрос является принципиальным, и власти регулярно наказывают суда, не запросившие у них разрешения перед тем, как встать на якорь.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заметил, что в азиатском регионе уже фиксируется переизбыток российской нефти, поэтому снижение закупок Индией и Китаем выглядит логичным. По его мнению, регион не сможет полностью заменить России европейский рынок, который будет закрыт зимой.