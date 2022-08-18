В азиатском регионе заметили пресыщение российской нефтью

Аналитик Потавин завил о пресыщении Индии и Китая российской нефтью

Азиатский регион уже пресытился российской нефтью, потому торможение закупок сырья Индией и Китаем выглядит логичным. Кроме того, маловероятно, что регион сможет целиком поглотить объемы, которые освободятся после ввода эмбарго на российскую нефть в Европе. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Агентство Bloomberg сообщило, что поставки нефти в азиатский регион снизились до минимума с марта, сократившись на 22 процента в сравнении с прошлой неделей. Это связывают с сокращением закупок Индией и Китаем.

Пресыщение региона

«В начале этой недели в КНР вышли весьма слабые статданные за июль: рост розничных продаж и объемов промышленного производства в Китае в прошлом месяце оказался слабее прогнозов аналитиков, — сказал Потавин. — Проблемы в секторе местной недвижимости в сочетании со стратегией нулевой терпимости к коронавирусу, вероятно, продолжат оказывать давление на экономику КНР в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Это в свою очередь будет негативно влиять на спрос на энергоносители».

По словам аналитика, низкие цифры в потребительском секторе КНР подтверждает статистика Главного таможенного управления (ГТУ), которая показала, что в июле 2022 года импорт нефти Китаем остался слабым, составив 8,83 миллиона баррелей сутки, на фоне сокращения запасов и медленного восстановления внутреннего спроса.

Средний за три месяца объем импорта нефти снизился до 9,5 миллиона баррелей, что незначительно ниже, чем годом ранее. Похоже, что за последний год Китай вышел на планку роста спроса на нефть. Поэтому торможение закупок российского сырья сейчас выглядит вполне логичным Александр Потавин аналитик

Далее, как считает Потавин, многое будет зависеть от того, на каких условиях и по каким ценам Россия будет продавать свою нефть в конце этого года, когда вступит в силу эмбарго на поставки нефти танкерами и будут введены ограничения по предельным ценам на нефть.

«Пока неясно, сколько покупатели из Азии смогут забрать на себя российского сырья и не будут ли на них наложены вторичные санкции, если Запад увидит в этом попытку обойти эмбарго. По мнению аналитиков компаний Kpler и Rystad, Индия и Китай не смогут поглотить все свободные объемы российского сырья, которые образуются после вступления в силу эмбарго, поскольку регион уже перенасыщен нефтью из России», — предупредил аналитик.

Потери для России

По данным Минфина, нефтегазовые доходы федерального бюджета России в июле уже снизились на 22,5 процента против 11 процентов в июне. Основной вклад, как объяснил Потавин, в это внесло падение сборов от экспортной пошлины.

Только в июне падение добычи газа составляло 30,4 процента, а в июле спад только усилился до 35,8. Соответственно, был нарастающий обвал по экспорту газа: 49,7 процента в июне и 58,4 процента в июле. С нефтью тоже не все гладко. Поставки российской нефти в страны Западной и Северной Европы за последние месяцы упали в преддверии эмбарго, которое должно вступить в силу в декабре Александр Потавин аналитик

Потавин напомнил, что поставки российской нефти Urals в ЕС в начале августа просели еще на 28 процентов. Полностью отказались от закупок Германия, Великобритания, Швеция, Франция и Литва. Польша сократила импорт на 72 процента, Финляндия — на 77.

«При этом, по данным Минфина, средняя цена Urals в июле снизилась до 78,4 долларов против 87,25 в июне.. В третьем квартале этого года средняя цена российской нефти марки Urals уже находится на 10 процентов ниже аналогичного периода прошлого года: 4,7 тысяч рублей против 5,2 тысячи в третьем квартале 2021 года. В таких условиях российский бюджет сейчас недополучает значительные суммы доходов, а к концу года ситуация может стать еще более сложной», — заключил Потавин.

Ранее в российском МИД заявили об успехах в торговле с Китаем — по словам директора департамента экономического сотрудничества ведомства Дмитрия Биричевского, товарооборот между двумя странами растет колоссальными темпами.