В России заявили о колоссальных успехах в торговле с Китаем

В МИД России заявили, что товарооборот с Китаем растет колоссальными темпами

В российском МИД заявили об успехах в торговле с Китаем — по словам директора департамента экономического сотрудничества ведомства Дмитрия Биричевского, товарооборот между двумя странами растет колоссальными темпами. Об этом дипломат рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По итогам 2021 года торговый оборот между Россией и КНР достиг 140 миллиардов долларов. «У нас выстроена за последние 20 лет комплексная система двусторонних связей на самых разных уровнях — от высшего до регионального — в различных сферах и секторах», — подчеркнул Биричевский.

Еще одним важным экономическим партнером в Азии Россия считает Индию. «Индия — тоже перспективнейший и крупнейший партнер в Азии с колоссальным экономическим ростом, наверное, с самым высоким в мире, который покупает у нас и нефть, и нефтепродукты, и продукцию военного назначения, и сельхозпродукцию, и удобрения», — сказал представитель МИД. Сейчас в Россию из Индии поступает целый комплекс необходимых товаров, добавил он.

Россия и Китай договорились довести объем двусторонней торговли до 200 миллиардов в год. Согласно июльским данным главного таможенного управления Китая, за первые полгода 2022-го товарооборот между Россией и Китаем взлетел на 27,2 процента и составил 80,675 миллиарда долларов.

Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 29,55 миллиарда долларов, увеличение по сравнению с первым полугодием 2021 года оказалось на 2,1 процента. Поставки из России в КНР выросли на 48,2 процента, до 51,125 миллиарда долларов.