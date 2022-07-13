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Товарооборот между Россией и Китаем взлетел

Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 27,2 процента в первом полугодии

Фото: Kin Cheung / AP

Товарооборот между Россией и Китаем взлетел на 27,2 процента и составил 80,675 миллиарда долларов по итогам первого полугодия, пишет РИА Новости со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 29,55 миллиарда долларов, увеличение по сравнению с первым полугодием 2021 года оказалось на 2,1 процента. Поставки из России в КНР выросли на 48,2 процента, до 51,125 миллиарда долларов. По итогам 2021 года товарооборот между странами увеличился на 35,8 процента, до рекордных 146,887 миллиарда долларов.

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Ранее издание The Wall Street Journal рассказало, что Китай может сгладить влияние санкций на российскую экономику, но Пекин пока не торопится это делать. По оценкам издания, крупные китайские банки вряд ли придут на помощь России.

Лидеры двух стран ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его до 200 миллиардов к 2024 году. Россия уже обогнала США по росту торговли с Китаем. Примерно 70 процентов поставляемых из России в Китай товаров приходится на нефть, природный газ и уголь.

Мировая история санкций
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Платон Щукин
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