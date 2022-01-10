Россия и Китай установили исторический рекорд

Вопреки пандемии, российско-китайский товарооборот будет рекордным по итогам 2021 года, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский.

По данным китайской статистики, за первые 11 месяцев 2021 года объем взаимной торговли уже превысил 130 миллиардов долларов. С большой долей вероятности по итогам года показатель составит более 140 миллиардов долларов, отметил Дахновский.

Предыдущий исторический рекорд был установлен в 2019 году, тогда товарооборот между странами составил почти 111 миллиардов долларов. Это произошло из-за роста цен и благодаря увеличению объемов российского экспорта в Китай энергоносителей и продовольствия. Доля энергоносителей в российском экспорте в КНР около 65 процентов.

Объем поставок угля из России в Китай в долларах вырос в январе-сентябре на 170 процентов, в физическом выражении он увеличился на 84 процента. «Если бы не было пандемии, то мы вышли бы на гораздо более высокие показатели товарооборота. Надеемся, что в 2022 году, если пандемия отступит, мы достигнем нового рекорда» — сказал торгпред. России в торговле с Китаем важно добиться цели в 200 миллиардов долларов в год и увеличить долю продукции и услуг с более высокой добавленной стоимостью, добавил он.

Товарооборот между Россией и Китаем вырос в 2021 году на 33,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.