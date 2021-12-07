Товарооборот между Россией и Китаем вырос до 130,4 миллиарда долларов

Таможенное управление КНР: товарооборот с Россией вырос на 33,6% до $130,428 млрд

Товарооборот между Россией и Китаем вырос в 2021 году на 33,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достиг 130,428 миллиарда долларов. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР, передает РИА Новости.

Экспорт из Китая в Россию повысился на 31,3 процента в годовом выражении и составляет 59,44 миллиарда долларов, из России в Китай — на 35,5 процента до 70,98 миллиарда.

В ноябре товарооборот между государствами составил 14,744 миллиарда долларов, в Россию было ввезено товаров на сумму 6,54 миллиарда, поставлено — на 8,2 миллиарда.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что закрытие на границе с Китаем железнодорожных погранпереходов для всех грузов, кроме контейнерных, ударит по экспорту российского леса. Китай закрыл железнодорожные пограничные переходы Гродеково-Суйфэньхэ и Забайкальск-Маньчжурия из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

