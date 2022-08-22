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Стали известны детали убийства из мести за жену в Подмосковье

Стали известны детали убийства из мести за жену в Подмосковье

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Стали известны детали убийства, произошедшего в Подмосковье: знакомые отдыхали в гараже, когда к ним пришел стрелок с ружьем. Об этом сообщает Telegram-канал E1.RU.

Издание приводит мнение одного из участников перестрелки. Несколько человек отдыхали в гараже, но в какой-то момент к ним пришел некий Николай с двумя ружьями. После этого мужчина открыл огонь по присутствующим в помещении людям. Один из фигурантов происшествия упоминает, что стрелок требовал извиниться перед его женой.

Ранее сообщалось, что на Урале мужчина открыл огонь по людям из охотничьего ружья: он убил одного человека, но сам позже скончался в больнице. По предварительным данным, россиянин поссорился с местными жителями, которые оскорбили его жену. Тогда мужчина взял ружье, чтобы отомстить за оскорбления.

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Леонид Микуляк
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