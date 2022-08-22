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BBC объяснила пропажу своих сериалов из российских онлайн-кинотеатров

BBC объяснила пропажу сериалов из «Кинопоиска» отзывом лицензии на свой контент

Кадр: сериал «Полдарк» / BBC

Студия BBC объяснила пропажу своих сериалов из российских онлайн-кинотеатров. Об этом сообщает РБК.

Компания поведала, что исчезновение некоторых проектов, таких как «Улица потрошителя», «Мисс Марпл», «Война и мир», с российских стриминговых платформ связано с тем, что BBC отозвала лицензию на свой контент для пользователей из России.

«Мы прекратили лицензирование контента для российских пользователей», — говорится в сообщении представителей студии.

При этом некоторые сериалы BBC до сих пор доступны в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Среди них — «Убивая Еву», «Доктор Кто», «Пустая корона», «Мерлин» «Тюдоры» и другие.

Ранее стало известно, что из библиотек российских онлайн-кинотеатров начали пропадать старые фильмы и сериалы. Отмечается, что фильмы исчезли из архивов сервиса «Кинопоиск». Так, недоступными оказались сериалы «Друзья», «Клон», картины «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец», «Маска» и другие проекты.

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Анастасия Астахова
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