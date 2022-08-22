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Крошечная собачка обратила в бегство медведя

UPI: в Колорадо крошечный шпиц погнался за барибалом и обратил его в бегство

В американском городе Касл-Рок, штат Колорадо, померанский шпиц погнался за барибалом и прогнал его. Этот момент сняла камера видеонаблюдения, пишет информационное агентство UPI.

Соседка хозяев шпица рассказала, что инцидент произошел посреди ночи. На записи видно, как медведь пробегает мимо ее дома. Через несколько секунд становится понятно, что хищника обратила в бегство крошечная собачка.

Управление парков и охраны дикой природы Колорадо предупредило жителей о том, что медведи становятся более активными перед зимней спячкой.

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Ранее сообщалось, что в американском населенном пункте Норт-Хаверхилл, штат Нью-Гэмпшир, домашний пес прогнал медведя, который пришел к дому ее хозяина. На снятых кадрах видно, как 13-летняя собака по кличке Тор стоит на хозяйском крыльце рядом с медведем барибалом и лает на него.

Алиса Дмитриева
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