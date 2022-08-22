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Маленький мальчик погнался за мыльными пузырями и нашел пропавшую женщину

New York Post: мальчик играл во дворе и нашел пропавшую без вести пенсионерку

Фото: Marco Bello / Reuters

Маленький мальчик в американском штате Джорджия гонялся за мыльными пузырями и помог разыскать пропавшую без вести пожилую женщину. Об этом сообщает New York Post.

Итан Мур играл с матерью на заднем дворе своего дома, и погнался за мыльными пузырями. Неожиданном мальчик увидел что-то за окружающим дом забором. Мать ребенка Бриттани рассказала, что подошла к сыну и спросила, что он нашел. Итан ответил, что видит чьи-то ступни. Когда американка наклонилась, чтобы посмотреть в чем дело, она действительно увидела ноги пенсионерки, которая лежала на земле.

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Женщина вызвала спасателей, которые установили личность женщины. Ею оказалась 82-летняя Нина Липскомб. Она была жива, но дезориентирована, так как страдает болезнью Альцгеймера на первой стадии. На момент обнаружения пенсионерка несколько дней числилась пропавшей без вести.

«Для ее поисков мы задействовали все возможные ресурсы, но в итоге ее спас маленький мальчик, а она очень любит детей», — сказала дочь женщины Карен Липскомб.

Итан с матерью встретились с пенсионеркой после ее выписки из больницы. В пятницу, 19 августа, женщина отмечала 83-й день рождения, и в честь праздника подарила своему юному спасителю целый пакет с баночками различных мыльных пузырей.

Ранее сообщалось, что 70-летний Инпан Вонгхамнуан пропал без вести после того, как отправился в тайские джунгли недалеко от своего дома в поисках манго. Спустя шесть дней мужчину нашли живым в хижине, где все это время он голодал и ждал спасения, коротая время за молитвой.

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Алиса Дмитриева
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