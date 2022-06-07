Пропавшего на шесть дней пенсионера нашли в джунглях за молитвой

Daily Mail: пенсионер пропал в тайских джунглях и шесть дней ждал спасения

70-летний Инпан Вонгхамнуан пропал без вести после того, как отправился в тайские джунгли недалеко от своего дома в поисках манго. Об этом сообщает Daily Mail.

Пенсионер решил собрать фрукты, но вместо привычного маршрута по ошибке пошел по тропе, которая привела его в джунгли в Лампанге. Когда он не вернулся вечером домой, родственники забили тревогу и обратились за помощью к властям.

Спустя шесть дней Вонгхамнуана нашли живым в хижине в пяти километрах от дома. Оказалось, что все это время он голодал и ждал спасения, коротая время за молитвой. Пенсионер не захватил с собой телефон, поэтому не мог связаться с семьей.

Спасатели провели медицинский осмотр и поместили пенсионера на носилки. Чтобы спустить его с горы, им потребовалось два часа. Вонгхамнуана отправили в больницу, его состояние оценивалось как стабильное.

Ранее сообщалось, что четверо индонезийских моряков провели четыре дня в океане после того, как их судно затонуло после шторма. Чтобы выжить, мужчины связали несколько имевшихся на борту пенопластовых коробок для хранения льда и сделали плот.