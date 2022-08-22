Кардиолог предупредил россиян об опасности «пивного сердца»

Кардиолог Серебрянский: любителям пива грозит пивное сердце и сердечная недостаточность

Увлечение алкоголем и мясом пагубно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы, уверен кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский. Об опасности некоторых вредных привычек, распространенных среди россиян, он рассказал в интервью для «Москва-24».

Вне зависимости от дозы любой алкоголь оказывает токсическое воздействие на организм, заявил врач. Любителям пива, по его словам, грозит так называемое пивное сердце. При этом заболевании сердце увеличивается в размерах, а его стенки теряют эластичность, что в итоге приводит к дистрофии миокарда и сердечной недостаточности.

У курящих людей, как отметил кардиолог, сужаются сосуды и изменяется сердечный ритм — пульс может учащаться до 120-140 ударов в минуту. «Это изнашивание сердца. И плюс атеросклероз, и еще это влияет на вегетативную нервную систему, которая регулирует тонус сосудов», — пояснил он. Курение также может привести к различным видам аритмии, предупредил Серебрянский.

Врач посоветовал следить за рационом и не переедать. Особенно опасно, по его словам, увлекаться мясом и салом. Серебрянский объяснил, что это прямой путь к избыточной массе тела, ведущей к развитию жировой дистрофии сердца и его ослаблению. «Оно помещается в жировую подушку и будет хуже сокращаться от таких условий», — предупредил он.

В заключение кардиолог призвал соблюдать режим сна и спать около восьми часов в сутки. «Сердце должно отдыхать в ночные часы, а вместо этого оно колотится и часто сокращается. Это тоже вредно», — объяснил он и призвал не пить кофе, чтобы компенсировать недосып, так как это может привести к аритмии и сердечной недостаточности.

Ранее кардиолог Юрий Серебрянский назвал способы распознать у себя признаки густой крови. Врач отметил, что густая кровь может стать причиной высокого давления, аритмии и стенокардии.