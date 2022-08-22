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Режим ЧС ввели еще в одном российском регионе

В Ненецком АО ввели режим ЧС из-за обмеления реки Печоры и прекращения связи с Коми

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Ненецком Автономном округе (НАО) ввели режим ЧС из-за обмеления реки Печоры и прекращения связи региона с соседним — республикой Коми. Об этом заявил глава НАО Юрий Бездудый в своем Telegram-канале.

По словам Бездудного, возвращающиеся из отпуска жители НАО не могут добраться до Нарьян-Мара, для них будет организованы вывозные рейсы и проезд по строящейся трассе.

«Для тех, кто "застрял" в Республике Коми, организуем проезд по строящейся дороге Нарьян-Мар – Усинск в сопровождении ГИБДД и спасателей (...) Всех, кто оказался заложником ситуации, вызволим! (...) Своих не бросаем!» — написал глава региона.

Ранее сообщалось, что режим ЧС ввели на всей территории Рязанской области из-за лесных пожаров.

Для тушения огня задействованы огромные силы МЧС, Рослесхоза, а также ресурсы региона и муниципалитетов.

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Валерий Розенберг
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