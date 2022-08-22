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Власти российского региона ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Врио губернатора Рязанской области объявил о введении режима ЧС из-за лесных пожаров

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Режим ЧС ввели на всей территории Рязанской области из-за лесных пожаров. Об этом объявил врио губернатора региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

По его словам, обстановка в области остается напряженной. «Площадь, пройденная огнем, продолжает медленно увеличиваться. По данным Авиалесоохраны, сегодня речь идет о 8-9 тысячах гектаров», — написал Малков

Он добавил, что для тушения огня задействованы огромные силы МЧС, Рослесхоза, а также ресурсы региона и муниципалитетов. Малков подчеркнул, что по просьбе области и Минприроды группировка личного состава для борьбы с пожаром была увеличена почти до 9 тысяч человек, которые уже приступили к работе.

Врио губернатора отметил, что сейчас основной задачей властей является координация всех ресурсов с учетом усиления пожаров, чтобы каждая единица противопожарной техники была задействована рационально.

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Константин Лысяков
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