Жителей еще одного поселка в Рязанской области решили эвакуировать из-за пожаров

Врио рязанского губернатора Малков заявил об эвакуации жителей Голованово из-за пожара

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что жителей поселка Голованово решили эвакуировать из-за близости лесного пожара. Об этом он сообщил в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

«Достаточно высокая опасность для населенного пункта Голованово, принято решение эвакуировать оттуда жителей», — подчеркнул он.

Малков добавил, что остается высокая опасность для деревни Ольгино, где уже произвели эвакуацию жителей. «По остальным населенным пунктам опасности нет», — отметил он.

Ранее жителей поселка Деулино и деревни Ольгино Рязанской области временно отселят из-за пожаров. «Это необходимо для безопасности людей и перегруппировки пожарно-спасательных подразделений для усиления защиты населенного пункта от возможного перехода огня», — объяснили в МЧС России.

До этого в МЧС сообщали, что ситуация с пожарами в Рязанской области остается сложной, но угроза близлежащим населенным пунктам отсутствует.

18 августа Рослесхоз заявил, что органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные площади лесных пожаров, что помешало своевременно увеличить федеральные силы.