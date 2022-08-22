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Спрогнозировано будущее климата в России

Эксперт по климату Акентьева: несмотря на экологические программы, температура будет расти

Фото: Shutterstock

Несмотря на реализацию направленных на снижение выбросов парниковых газов экологических программ, температура на Земле будет расти. При этом в ближайшее время в России существенных изменений ждать не стоит, спрогнозировала ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Елена Акентьева, пишет «Парламентская газета».

Эксперт убеждена, что даже при полном исчезновении с планеты источников вредных эмиссий глобальное потепление продолжится, хоть и замедлится. «По предварительным прогнозам, к середине текущего века зимой температура повысится еще на 3–5 градусов, а летом — на 1–3 градуса. Но то, что через 50–70 лет Петербург и весь Северо-Запад скроются под водой, в Сибири будет Сахара, а вся Россия переедет на Дальний Восток как в единственный возможный регион для комфортного проживания, — это легенды», — заявила Акентьева. Специалистка заверила, что изменения климата по «голливудским сценариям» в ближайшие сто лет не произойдут.

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Однако эксперт предупредила, что леса могут начинать постепенно смещаться на север страны. Акентьева также отметила, что уменьшение количества льда и усиление штормовой активности на Балтийском и в арктических морях уже сейчас приводят к ускоренному разрушению берегов и наносят ощутимый вред прибрежной инфраструктуре.

Кроме того, на фоне повышения температуры воды и ускорении размножения микроорганизмов усиливается вероятность нетипичных для Севера России заболеваний, уточнила специалистка. По ее словам, эти факторы необходимо учитывать при реализации национального плана адаптации к изменению климата.

Ранее стало известно, что российские предприятия побили рекорд по количеству производственного мусора — объем таких отходов впервые за всю историю наблюдений достиг 8,45 миллиарда тонн. По данным Росприроднадзора, показатель за указанный период на 21,5 процента выше значений 2020 года и на 9 процентов больше, чем в допандемийном 2019-м. Бесспорным лидером по количеству мусора аналитики назвали Кемеровскую область — предприятия в этом регионе произвели 3,8 миллиарда тонн, или 45 процентов от общего объема отходов.

Нина Ташевская
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