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Российские предприятия побили рекорд по производству мусора

FinExpertiza: объем промышленного мусора в России достиг рекордных 8,45 миллиарда тонн

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В 2021 году российские предприятия побили рекорд по количеству производственного мусора — объем таких отходов достиг 8,45 миллиарда тонн. К такому выводу пришли аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По основанным на статистике Росприроднадзора данным, показатель за указанный период на 21,5 процента выше значений 2020 года и на 9 процентов больше, чем в допандемийном 2019-м. Бесспорным лидером по количеству мусора аналитики назвали Кемеровскую область — предприятия в этом регионе произвели 3,8 миллиарда тонн или 45 процентов от общего объема отходов.

Далее с большим отрывом следуют Якутия (574,4 миллиона тонн), Красноярский край (554,2 миллиона тонн), Хакасия (426,7 миллиона тонн), Иркутская область (369,1 миллиона тонн), Забайкальский край (362,5 миллиона тонн), Мурманская область (292,1 миллиона тонн), Челябинская область (266 миллиона тонн), Хабаровский край (188,9 миллиона тонн) и Магаданская область (176,7 миллиона тонн). По оценкам FinExpertiza, суммарно на эти десять регионов приходится 80 процентов промышленных отходов страны.

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Специалисты отметили, что рост генерации производственных отходов в 2021 году может быть связан не только с увеличением экономической активности после связанных с пандемией ограничений, но и с повышением качества экологического мониторинга, так как все предприятия обязали вести журнал учета отходов.

«Если предприятие не фиксирует произведенный мусор либо сообщает недостоверные сведения, то ему грозят штрафы. Поэтому необходимость ведения журнала стимулировала многие небольшие предприятия точнее отслеживать количество произведенных отходов и отчитываться о них в надзорные органы», — пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Лидером среди генерирующих производственный мусор отраслей аналитики назвали добычу угля — на нее приходится 5 миллиардов тонн или 59,2 процента общего объема отходов. Далее следует добыча металлических руд (28,4 процента) и прочих полезных ископаемых, таких как камень, песок, глина, соль, асбест и алмазы (3,3 процента). Затем идут пищевая промышленность (2,1 процента), химическое производство (2,1 процента), металлургия (1,4 процента), сельское хозяйство (0,6 процента) и другие.

Ранее аналитики FinExpertiza выяснили, что российские предприятия стали активнее портить землю — в 2021 году негативное воздействие промышленности на почву выросло на 25 процентов по сравнению с 2020 годом. На основе данных Росприроднадзора в компании подсчитали, что в 2021 году предприятия нарушили состояние 195,2 тысячи гектаров земли.

Нина Ташевская
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