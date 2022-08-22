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В России выявили 33 061 случай коронавируса

В России за сутки выявили 33 061 случай COVID-19, выздоровели 22 281, умерли 57 человек

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 33 061 случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 150 404. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число зафиксированных случаев составило 39 669.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1704. За этот же период 22 281 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 306 867.

За сутки умерли 57 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 383 617 человек.

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Анастасия Шейкина
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