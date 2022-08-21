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В России выявили 39 669 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 39 669 случаев COVID-19, выздоровели 22 236, умерли 64 человека

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 39 669 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 117 343. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зафиксировали 40 010 случаев заражения COVID-19.

Отмечается, что за сутки также были госпитализированы 1853 человека. Умерли 64 человека человек, выздоровели — 22 236. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 19 117 343 случая заражения коронавирусом.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» инфекционист Андрей Поздняков сообщил, что пик заболеваемости COVID-19 в России растянется по времени и будет достаточно продолжительным. Он напомнил, что коронавирус — это пока не сезонное заболевание и подъемы заболеваемости зависят от того, как вирус накапливается в популяции.

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Алина Гончарова
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